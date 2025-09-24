Hockey des Canadiens

Les deux frères Xhekaj se sont illustrés mardi soir dans la victoire du Tricolore contre les Flyers de Philadelphie.

Le jeune Florian a impressionné par son intensité et a trompé la vigilance du gardien adverse en cours de rencontre, tandis que son grand frère a scellé l'issue du match dans un filet désert à la toute fin du temps réglementaire.

Écoutez Meeker Guerrier aborder le tout, mercredi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.

Autre sujet traité: