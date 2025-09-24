 Aller au contenu
Sports
Hockey des Canadiens

Les deux frères Xhekaj se font remarquer dans la victoire contre les Flyers

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 24 septembre 2025 16:04

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier / Cogeco Média

Les deux frères Xhekaj se sont illustrés mardi soir dans la victoire du Tricolore contre les Flyers de Philadelphie.

Le jeune Florian a impressionné par son intensité et a trompé la vigilance du gardien adverse en cours de rencontre, tandis que son grand frère a scellé l'issue du match dans un filet désert à la toute fin du temps réglementaire.

Écoutez Meeker Guerrier aborder le tout, mercredi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.

Autre sujet traité:

  • TVA Sports sera disponible sur la plateforme Prime Vidéo.

