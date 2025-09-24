Les compressions se matérialisent

Les compressions dans la fonction publique annoncées par le premier ministre François Legault se mettent déjà en marche.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) a envoyé, mardi, une lettre à tous ses employés pour les aviser d’une réduction des effectifs qui commencera dans les prochaines semaines. La note précise que des postes d’encadrement seraient aussi visés.

C'est donc dire que des fonctionnaires qui ont obtenu une sécurité d'emploi vont perdre leur travail.

Écoutez le président du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, Christian Daigle, aborder le tout, mercredi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Il dénonce les mesures d’austérité, incluant le gel d’embauche, les restrictions sur les heures supplémentaires et les coupes touchant les employés occasionnels, temporaires et certains professionnels, qui risquent d’affecter les services à la population.