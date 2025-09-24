 Aller au contenu
Politique provinciale
Les compressions se matérialisent

Une réduction des effectifs commencera bientôt dans les ministères

par 98.5

0:00
6:05

Entendu dans

La commission

le 24 septembre 2025 13:05

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Une réduction des effectifs commencera bientôt dans les ministères
La commission / Cogeco Média

Les compressions dans la fonction publique annoncées par le premier ministre François Legault se mettent déjà en marche.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) a envoyé, mardi, une lettre à tous ses employés pour les aviser d’une réduction des effectifs qui commencera dans les prochaines semaines. La note précise que des postes d’encadrement seraient aussi visés.

C'est donc dire que des fonctionnaires qui ont obtenu une sécurité d'emploi vont perdre leur travail.

Écoutez le président du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, Christian Daigle, aborder le tout, mercredi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Il dénonce les mesures d’austérité, incluant le gel d’embauche, les restrictions sur les heures supplémentaires et les coupes touchant les employés occasionnels, temporaires et certains professionnels, qui risquent d’affecter les services à la population.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Il faut quand même respecter les règles de la grammaire française»
Lagacé le matin
«Il faut quand même respecter les règles de la grammaire française»
0:00
7:29
Le ministre Jean-François Roberge souhaite interdire les formulations inclusives
Radio textos
Le ministre Jean-François Roberge souhaite interdire les formulations inclusives
0:00
20:13

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Retour de Jimmy Kimmel: Donald Trump attaque le réseau ABC
Il menace de les poursuivre
Retour de Jimmy Kimmel: Donald Trump attaque le réseau ABC
Un membre du crime organisé a pu consulter les profils bancaires de Mark Carney
Une bombe sur la colline parlementaire
Un membre du crime organisé a pu consulter les profils bancaires de Mark Carney
Youri Chassin et Éric Duhaime lancent un défi à François Legault
En prévision du discours d’ouverture
Youri Chassin et Éric Duhaime lancent un défi à François Legault
Manifestation des employés de soutien de la STM devant le siège social
Mouvement de grève
Manifestation des employés de soutien de la STM devant le siège social
Une nouvelle initiative de Moisson Montréal
La bonne nouvelle du jour
Une nouvelle initiative de Moisson Montréal
Fin de Windows 10: quelles sont vos options?
Informatique
Fin de Windows 10: quelles sont vos options?
Le prix de vente des maisons a explosé aux Îles-de-la-Madeleine
Entre 2016 et 2023
Le prix de vente des maisons a explosé aux Îles-de-la-Madeleine
Les vacanciers canadiens continuent de bouder les États-Unis
Selon Statistique Canada
Les vacanciers canadiens continuent de bouder les États-Unis
Les chemins empruntés par les jeunes pour aller à l'école sont-ils sécuritaires?
500 enfants ont été blessés depuis cinq ans
Les chemins empruntés par les jeunes pour aller à l'école sont-ils sécuritaires?
«Trump a avancé cette vision de rupture du consensus postdeuxième guerre»
Discours aux Nations Unies
«Trump a avancé cette vision de rupture du consensus postdeuxième guerre»
Projet de loi 106: 91% des membres de la FMOQ votent pour des moyens de pression
Les fédérations médicales du Québec s'unissent
Projet de loi 106: 91% des membres de la FMOQ votent pour des moyens de pression
Un deuxième test contre les Flyers pour les hommes de Martin St-Louis
Hockey des Canadiens
Un deuxième test contre les Flyers pour les hommes de Martin St-Louis
Des entreprises de camionnage dans la mire de la CNESST
Chauffeurs illégaux
Des entreprises de camionnage dans la mire de la CNESST
Rétablir l’ordre: le nouveau rôle du «Groupe des six» du ministre Ian Lafrenière
Un groupe d'experts pour contrer la criminalité
Rétablir l’ordre: le nouveau rôle du «Groupe des six» du ministre Ian Lafrenière
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La commission
En direct
La commission
En ondes jusqu’à 15:00