Pression, stress et culpabilité: quand un enfant devient le parent de son parent

Vieillir engendre son lot de responsabilités, mais pour certains enfants, ces responsabilités viennent plus rapidement alors qu'ils doivent devenir le parent de leur propre parent.

Écoutez à ce propos la journaliste, autrice, conférencière, entrepreneure et consultante média, Marie-Ève Martel, mercredi midi, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Elle présente son livre Un jour, j'ai pu m'envoler, qui relate son enfance marquée par l’alcoolisme, le trouble de personnalité limite, l’aliénation parentale et la violence conjugale de sa mère à Québec.

Elle explique que dès sept ans, elle a dû endosser le rôle de «parent», en vivant dans la culpabilité et la peur, mais qu'elle a trouvé une forme de libération après le suicide de sa mère en 2012.

Elle encourage d'ailleurs les proches aidants à se choisir et à en parler.