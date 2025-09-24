Le ministre Jean-François Roberge souhaite faire le ménage dans les communications de l'État.

Selon le Journal de Montréal, il interdira dorénavant les formulations inclusives.

Il ne sera donc plus possible d'utiliser des mots non-binaires comme «iel» et «toustes».

Le ministre Roberge présentera un règlement en ce sens mercredi afin de mettre fin à la confusion linguistique.

Il souhaite des textes plus accessibles et aisément lisibles pour tous.

Cette règle s'appliquera aux sociétés d'État, aux organismes publics et aux municipalités.

Écoutez le politologue et auteur, Christian Dufour, aborder le tout, mercredi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Il critique l'utilisation de l’écriture inclusive, la jugeant élitiste et idéologique, alors qu'elle complique l’apprentissage du français selon lui, surtout dans un contexte où le Québec compose déjà avec 46% d’analphabétisme fonctionnel.