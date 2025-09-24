Compromis en raison des moyens de pression

Les médecins de famille vont, à compter du 1er octobre, suivre le pas des médecins spécialistes et mettre fin à leurs activités d'enseignement.

Les membres de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) ont voté à 91% en faveur d'augmenter leurs moyens de pression dans le cadre des négociations avec le gouvernement Legault.

Cette pause de l'enseignement fait craindre le pire aux facultés de médecine. Ce sont 4 500 étudiants qui sont touchés par ces moyens de pression et des stages d'externat risque de tomber à l'eau.

Écoutez Dr Patrick Cossette, doyen de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal et président de la Conférence des doyens des facultés de médecine du Québec, qui parle des impacts de cette pause de l'enseignement.