Mort à 15 ans

Justice et faits divers
Ado atteint par des tirs policiers: «Il avait levé les mains en l'air»

le 24 septembre 2025 08:20

Des jeunes sont retournés sur la scène de l'intervention policière qui a mené à la mort d'un adolescent de 15 ans / La Presse Canadienne

Les questions demeurent nombreuses entourant l'intervention policière qui a mené à la mort d'un adolescent de 15 ans à Longueuil, dimanche.

Le BEI a confirmé mardi avoir saisi l'arme du policier ainsi qu'un bâton de baseball, un sac à dos et des cagoules.

Écoutez Mehdi, un ami de Nooran Rezayi depuis la maternelle, qui partage ce qu'il sait des minutes précédant l'intervention policière au micro de Patrick Lagacé. 

Il explique avoir parlé avec un ami qui était présent sur la scène.

«Nooran s'est arrêté, il a levé les mains en l'air, et le temps qu'il se retourne, la première balle a été tirée. [...] Nooran s'est écroulé par terre. Les policiers se sont directement dirigés vers son sac à dos, avant même d'aller voir Nooran. Selon [mon ami], ce sont des secondes qui auraient pu tout changer.»

Mehdi

