Mort à 15 ans

Les questions demeurent nombreuses entourant l'intervention policière qui a mené à la mort d'un adolescent de 15 ans à Longueuil, dimanche.

Le BEI a confirmé mardi avoir saisi l'arme du policier ainsi qu'un bâton de baseball, un sac à dos et des cagoules.

Écoutez Mehdi, un ami de Nooran Rezayi depuis la maternelle, qui partage ce qu'il sait des minutes précédant l'intervention policière au micro de Patrick Lagacé.

Il explique avoir parlé avec un ami qui était présent sur la scène.