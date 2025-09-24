L'écriture inclusive prend le bord

Fini les «iel» et les «toustes». Québec va interdire l’utilisation des mots non binaires et les formulations inclusives dans les communications de l’État.

Le ministre responsable de la Langue française, Jean-François Roberge, veut faire le ménage. Il présentera un règlement en ce sens mercredi pour mettre fin à la confusion linguistique.

Il souhaite des textes plus accessibles et aisément lisibles pour tous.

Écoutez le ministre Roberge faire le point dans ce dossier, mercredi, à Lagacé le matin.