Karl Malenfant poursuit son témoignage

Le projet CASA, qui a mené à la plateforme SAAQclic, a coûté jusqu'à maintenant près d'un milliard de dollars, selon ce qui a été présenté mardi à la Commission Gallant.

L'ancien vice-président des technologies de l'information à la Société de l'assurance automobile du Québec, Karl Malenfant, a poursuivi son témoignage.

