L'enseignement sur pause

Après les médecins spécialistes, c'est au tour des médecins de famille d'augmenter leurs moyens de pression. À compter du 1er octobre, ils cesseront eux aussi leurs activités d'enseignement.

L'ensemble des fédérations médicales du Québec réclament le retrait du projet de loi 106 qui veut revoir le mode de rémunération des médecins.

L'impact des moyens de pression fait toutefois craindre le pire pour les facultés de médecine alors que les stages et la diplomation des étudiants sont compromis.

Écoutez le chroniqueur politique Louis Lacroix qui discute des derniers développements avec Patrick Lagacé.