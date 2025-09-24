L'enseignement sur pause

Après les médecins spécialistes, c'est au tour des médecins de famille d'augmenter leurs moyens de pression. À compter du 1er octobre, ils cesseront eux aussi leurs activités d'enseignement.
L'ensemble des fédérations médicales du Québec réclament le retrait du projet de loi 106 qui veut revoir le mode de rémunération des médecins.
L'impact des moyens de pression fait toutefois craindre le pire pour les facultés de médecine alors que les stages et la diplomation des étudiants sont compromis.
Écoutez le chroniqueur politique Louis Lacroix qui discute des derniers développements avec Patrick Lagacé.
«Ce qu'on me dit, c'est que la suite des choses, ça pourrait aller jusqu'à la fermeture des facultés de médecine tant et aussi longtemps que ce n'est pas réglé. [...] Il n'y aura plus d'enseignement parce qu'il n'y a plus de professeurs. Les médecins spécialistes ne sont plus là, les médecins omnipraticiens non plus. Comme les stages sont tous retardés, on déciderait carrément de fermer les facultés de médecine. Ça, ça aurait un impact très important.»