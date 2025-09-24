Un renvoi exigé

Un escalier mécanique qui tombe en panne au moment où le président Donald Trump et son épouse Melania y mettent le pied doit faire l'objet d'une enquête de l'ONU.

C'est ce qu'a déclaré la porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, sur X mardi.

Elle mentionne que la personne qui aurait provoqué cet arrêt doit être renvoyée immédiatemment.

Dans une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, on peut voir le président Trump perdre légèrement l'équilibre et être fâché face à la situation.

