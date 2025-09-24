 Aller au contenu
Atteint par un tir policier

Adolescent mort à Longueuil: le SPVM déclenche une enquête parallèle

par 98.5


Carl Marchand / Cogeco Média

Une enquête parallèle à celle du BEI a été déclenchée par le Service de police de la Ville de Montréal concernant cet adolescent de 15 ans mort lors d'une intervention policière à Longueuil, dimanche.

C'est ce qu'a confirmé mardi le Bureau des enquêtes indépendantes.

Par ailleurs, le policier impliqué dans l'évènement est en arrêt de travail pour une durée indéterminée. Le directeur du Service de police de l'agglomération de Longueuil a également fait une déclaration publique pour s'exprimer sur ce drame.

Écoutez Carl Marchand parler des derniers développements de cette histoire qui continue de faire grandement réagir au micro de Patrick Lagacé. 

Autre sujet abordé:

  • La défense a débuté sa plaidoirie mardi au procès civil de Gilbert Rozon.

