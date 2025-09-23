Hausse du coût de la vie

Trois Canadiens sur quatre fréquentent désormais moins les restaurants, en grande partie à cause du coût élevé des repas et de la vie en général. Les consommateurs sont donc de plus en plus attentifs à ce qu’ils obtiennent pour leur argent.

Danny St-Pierre, chef et propriétaire du Pan American Pizza, explique que pour les restaurateurs, la situation est complexe. Entre loyers élevés, taxes, salaires des employés et coûts opérationnels, certains ajustements sont nécessaires pour rester viables.

Écoutez Danny St-Pierre, consultant en restauration et copropriétaire du Pan American Pizza, commenter un nouveau rapport de Restaurants Canada, mardi matin, au micro de Marie-Eve Tremblay.