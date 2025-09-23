 Aller au contenu
Société
Hausse du coût de la vie

Avez-vous fait une croix sur vos sorties au restaurant?

par 98.5

0:00
13:04

Entendu dans

Radio textos

le 23 septembre 2025 12:11

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Danny St Pierre
Danny St Pierre
Avez-vous fait une croix sur vos sorties au restaurant?
Trois Canadiens sur quatre fréquentent désormais moins les restaurants. / Adobe Stock

Trois Canadiens sur quatre fréquentent désormais moins les restaurants, en grande partie à cause du coût élevé des repas et de la vie en général. Les consommateurs sont donc de plus en plus attentifs à ce qu’ils obtiennent pour leur argent.

Danny St-Pierre, chef et propriétaire du Pan American Pizza, explique que pour les restaurateurs, la situation est complexe. Entre loyers élevés, taxes, salaires des employés et coûts opérationnels, certains ajustements sont nécessaires pour rester viables.

Écoutez Danny St-Pierre, consultant en restauration et copropriétaire du Pan American Pizza, commenter un nouveau rapport de Restaurants Canada, mardi matin, au micro de Marie-Eve Tremblay.

«Moi, je pense que la restauration, elle a vécu sa période d'or. Les plus forts vont survivre. Il faut utiliser des méthodes, des techniques, il faut être astucieux, il faut créer une communauté autour de nos endroits.»

Danny St-Pierre

