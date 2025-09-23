Donald Trump lie l'autisme à l'acétaminophène

Le président américain Donald Trump et son secrétaire à la Santé Robert F. Kennedy Jr ont tenu une conférence de presse conjointe lundi et ont déconseillé à toutes les femmes enceintes de prendre de l'acétaminophène, puisque le Tylenol, selon eux, pourrait causer un risque très accru d'autisme.

Jusqu’à quel point la désinformation en santé vous influence-t-elle?

