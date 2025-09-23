Une réflexion sur l'humanité

Boucar Diouf publie mercredi un nouveau livre: Déconnecter : Pour se rebrancher aux racines de notre humanité.

Il porte une réflexion sur notre rapport à l'isolement et aux autres, perturbé par les réseaux sociaux.

Boucar Diouf explique que l'humain est un animal social. La preuve: des années après la pandémie, les problèmes de santé mentale persistent au sein de la population.

«Je pense que les réseaux sociaux, c'est un milieu de cloisonnement qui donne aux gens l'impression qu'ils ont une vie sociale extrêmement riche, mais en réalité, ils ne sont pas avec les gens tant que ça», souligne-t-il.

Écoutez Boucar Diouf parler de son nouveau livre qui aborde les effets des réseaux sociaux sur notre santé mentale, au micro de Patrick Lagacé, mardi matin.