Ça joue dur dans la course à la mairie de Montréal.
La mairesse Valérie Plante s'en est pris à Craig Sauvé, candidat de Transition Montréal, en ramenant à l'avant-scène d’anciennes allégations d’agression sexuelle qui n'ont finalement jamais abouti à des accusations.
Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez, mardi, à Lagacé le matin.
«Je pense que Valérie Plante regrette elle-même cette sortie, de ce que j'ai compris, d'informations qui me proviennent de l'interne [...] C'est disgracieux [...] C'est une immense erreur de sa part.»