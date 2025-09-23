Ça joue dur dans la course à la mairie de Montréal.

La mairesse Valérie Plante s'en est pris à Craig Sauvé, candidat de Transition Montréal, en ramenant à l'avant-scène d’anciennes allégations d’agression sexuelle qui n'ont finalement jamais abouti à des accusations.

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez, mardi, à Lagacé le matin.