Mort d'un ado de 15 ans à Longueuil

L'arme à feu du policier, un bâton de baseball et des cagoules saisis par le BEI

Lagacé le matin

le 23 septembre 2025 09:13

Avec

Patrick Lagacé
Carl Marchand
La directrice du BEI Brigitte Bishop / Carl Marchand / Cogeco Nouvelles

La directrice du Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), Brigitte Bishop, invite toute personne qui a été témoin des événements qui ont mené à la mort d'un adolescent de 15 ans, survenue lors d'une intervention policière à Longueuil dimanche, à contacter son organisation.

En point de presse mardi matin, le BEI a indiqué avoir mis la main sur sept vidéos qui sont présentement sous analyse.

Plusieurs éléments ont été saisis, dont une arme à feu, un sac à dos, une cagoule et un bâton de baseball.

Des rencontres avec des témoins sont toujours en cours.

Écoutez le journaliste de Cogeco Nouvelles Carl Marchand faire le point à Lagacé le matin.

