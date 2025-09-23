Mort d'un ado de 15 ans à Longueuil

La directrice du Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), Brigitte Bishop, invite toute personne qui a été témoin des événements qui ont mené à la mort d'un adolescent de 15 ans, survenue lors d'une intervention policière à Longueuil dimanche, à contacter son organisation.

En point de presse mardi matin, le BEI a indiqué avoir mis la main sur sept vidéos qui sont présentement sous analyse.

Plusieurs éléments ont été saisis, dont une arme à feu, un sac à dos, une cagoule et un bâton de baseball.

Des rencontres avec des témoins sont toujours en cours.

