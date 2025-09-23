Le coroner en chef du Québec a ordonné mardi matin une enquête publique sur les décès sur les chantiers de construction dans la dernière année.
Que se passe-t-il sur nos chantiers?
Écoutez le président de la FTQ-Construction, Alexandre Ricard, faire le point à l'émission de Patrick Lagacé.
«Ça fait presque un an [qu'on demande une enquête] pour dénoncer les accidents et le manque de rigueur sur l'application des règles de la santé sécurité sur nos chantiers au Québec. C'est sûr que, ce matin, on est agréablement surpris, puis c'est clair qu'on va collaborer à cette enquête-là.»