Propos de Trump sur l'autisme et le Tylenol

Le président américain Donald Trump a annoncé lundi que la Food and Drug administration (FDA) recommanderait aux médecins qui suivent les femmes enceintes de décourager la consommation de Tylenol pendant la grossesse en raison de supposés risques «très élevés d’autisme» chez l'enfant à naître.
Écoutez l'animateur, comédien et producteur Charles Lafortune, qui est aussi le père de Mathis, jeune adulte autiste, réagir à l'émission de Patrick Lagacé mardi.
«T'as ces vieux bonhommes qui viennent encore essayer de contrôler le corps des femmes, de contrôler leur ventre, de leur donner un sentiment de culpabilité. Il y a plein d'Américaines qui se sont levées ce matin, qui ont regardé leur enfant, et qui ont dit: "C'est ma faute, c'est à cause de moi" [...] Les bras m'en tombent. C'est triste, juste triste.»