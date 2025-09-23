Victoire des Canadiens 2-1

Les Canadiens l'ont emporté 2-1 face aux Penguins de Pittsburgh lundi soir dans le cadre de ce premier match du calendrier préparatoire.
Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque discuter des joueurs qui se sont démarqués, selon lui, lundi soir.
«Owen Beck, son nom est revenu très souvent. Il a été nommé la première étoile de la rencontre. J'ai bien aimé son niveau d'implication.»
Autres sujets abordés
- Une Classique hivernale en 2027 au circuit Gilles-Villeneuve?;
- Nouveaux réglements: la LCF se rapproche-t-elle de la NFL?;
- Ousmane Dembélé, l’international français, reçoit le Ballon d’Or 2025.