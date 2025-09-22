Retour de l'émission de Jimmy Kimmel

Après la controverse, Disney fait volte‑face : Jimmy Kimmel Live! sera de retour à l’antenne mardi, six jours après sa suspension.

L’opinion publique, mobilisée contre la suspension, l’intervention de figures politiques telles que Barack Obama et Ted Cruz, et des pressions financières ont forcé Disney à revenir sur sa décision de suspendre l’animateur Jimmy Kimmel.

Écoutez Henry Arnaud, correspondant à Hollywood, faire le point sur le dénouement de cette histoire au Québec maintenant.