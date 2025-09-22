 Aller au contenu
Politique provinciale
Débat sur l'immigration au Québec

«Est-ce qu'on peut se baser sur des chiffres qui sont défendables?»

le 22 septembre 2025 13:31

«Est-ce qu'on peut se baser sur des chiffres qui sont défendables?»
Le ministre québécois de l’Immigration, de la Francisation et de la Laïcité, Jean-François Roberge, présente un graphique après avoir déposé le plan en matière d’immigration à l’Assemblée nationale, à Québec, le jeudi 5 juin 2025. / Jacques Boissinot | La Presse canadienne

Alors que les sujets en lien avec l'immigration continuent de diviser la population, le premier ministre François Legault a à nouveau accusé les demandeurs d'asile d'être en partie responsables de la pénurie de logements, des problèmes dans les services de santé et du déclin de la langue, notamment à Montréal et à Laval.

Le chef du gouvernement a aussi dénoncé le fait que le Québec accueille un nombre de réfugiés plus important que les autres provinces.

Écoutez Me Patrice Brunet, avocat spécialisé en immigration nuancer les propos du premier ministre, lundi, à La commission.

Il explique notamment que les personnes immigrées apportent aussi beaucoup de richesses à la province puisqu'elles travaillent et payent des taxes. 

De plus, il regrette l'absence de chiffres clairs pour justifier ce que défend le gouvernement.

«Monsieur Legault, c'est un homme de chiffres. […] Est-ce qu'on peut se baser sur des chiffres qui sont défendables et qu'on peut justifier avec le coût, par exemple, sur les services sociaux que ça représente versus le revenu que ça représente en taxes que ces personnes-là payent? Puis est-ce qu'on peut avoir un débat qui est simple plutôt qu'un débat qui est émotif? »

Me Patrice Brunet

