Débat sur l'immigration au Québec

Alors que les sujets en lien avec l'immigration continuent de diviser la population, le premier ministre François Legault a à nouveau accusé les demandeurs d'asile d'être en partie responsables de la pénurie de logements, des problèmes dans les services de santé et du déclin de la langue, notamment à Montréal et à Laval.

Le chef du gouvernement a aussi dénoncé le fait que le Québec accueille un nombre de réfugiés plus important que les autres provinces.

Écoutez Me Patrice Brunet, avocat spécialisé en immigration nuancer les propos du premier ministre, lundi, à La commission.

Il explique notamment que les personnes immigrées apportent aussi beaucoup de richesses à la province puisqu'elles travaillent et payent des taxes.

De plus, il regrette l'absence de chiffres clairs pour justifier ce que défend le gouvernement.