 Aller au contenu
Société
Des maux de tête pour les usagers

STM: «Le maintien des conditions de travail, ça va mener au déclin»

par 98.5

0:00
6:50

Entendu dans

Lagacé le matin

le 22 septembre 2025 09:34

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
STM: «Le maintien des conditions de travail, ça va mener au déclin»
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

Des perturbations causent des maux de tête aux usagers du transport en commun montréalais, depuis lundi matin.

Les 2400 employés d'entretien de la Société de transport de Montréal entament une grève qui s'échelonnera jusqu'au 5 octobre.

Est-ce que le droit de grève devrait exister dans les transports publics?

Écoutez Luc Ferrandez aborder le tout, lundi matin, à l'occasion de son coup de gueule à l'émission de Patrick Lagacé.

Il souligne que le droit de grève est bien légitime pour les syndiqués, mais que comme pour le modèle de Postes Canada, si on maintient des conditions de travail aussi élevées pour les employés et que les revenus continuent de chuter, on continuera d'assister au déclin du transport collectif.

«Si jamais, par exemple, on leur donnait ce qu'ils veulent et qu'avec une baisse de la fréquentation, on est obligé de couper des lignes [...] On va d'avoir une réduction de l'offre de services et un maintien des conditions de travail des employés, mais ça va de toute manière mener au déclin!»

Luc Ferrandez

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Cas lourds de DPJ : «Un travail exigeant, en urgence, avec peu d'informations»
Même le week-end
Cas lourds de DPJ : «Un travail exigeant, en urgence, avec peu d'informations»
0:00
9:11
Spécial «sous-terrain» | L'énigme du lundi 22 septembre
Lagacé le matin
Spécial «sous-terrain» | L'énigme du lundi 22 septembre
0:00
1:47

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«Le dopage c'est l'abus le moins important que j'ai vécu dans ma carrière»
Témoignage de l'ex-cycliste Geneviève Jeanson
«Le dopage c'est l'abus le moins important que j'ai vécu dans ma carrière»
Un enfant de la DPJ adopté par un trouple: «Le problème, il est juste légal»
Une décision qui soulève des questions
Un enfant de la DPJ adopté par un trouple: «Le problème, il est juste légal»
«Zachary Bolduc va être une belle carte pour Martin St-Louis» -Martin McGuire
Hockey des Canadiens
«Zachary Bolduc va être une belle carte pour Martin St-Louis» -Martin McGuire
Une série américaine fait bondir l’écoute de chansons francophones
Hausse de 14 560% des écoutes pour une chanson
Une série américaine fait bondir l’écoute de chansons francophones
Reconnaissance de la Palestine par le Canada, la Grande-Bretagne et l’Australie
Conflit israélo-palestinien
Reconnaissance de la Palestine par le Canada, la Grande-Bretagne et l’Australie
Camionneurs inc: «On se retrouve avec des gens peu, pas formés ou mal formés»
Un fléau sur les routes du Québec?
Camionneurs inc: «On se retrouve avec des gens peu, pas formés ou mal formés»
«On a beaucoup plus de refus que de discussions» -Marie-Claude Léonard
Négociations difficiles avec le syndicat
«On a beaucoup plus de refus que de discussions» -Marie-Claude Léonard
«On a eu 100 rencontres et la STM n'a pas ajouté une cenne à son offre»
Négos entre les employés d'entretien et la STM
«On a eu 100 rencontres et la STM n'a pas ajouté une cenne à son offre»
Walmart et Costco: des succès, mais aussi des échecs
Les géants américains à l'international
Walmart et Costco: des succès, mais aussi des échecs
La loi et l'ordre: la CAQ opère un virage conservateur
Sécurité publique
La loi et l'ordre: la CAQ opère un virage conservateur
L'ex-gardien Bernard Parent, des Flyers de Philadelphie, est décédé
Après Ken Dryden
L'ex-gardien Bernard Parent, des Flyers de Philadelphie, est décédé
Spécial «sous-terrain» | L'énigme du lundi 22 septembre
Lagacé le matin
Spécial «sous-terrain» | L'énigme du lundi 22 septembre
«Je n’ai personne à qui dire que j’ai peur»: une oeuvre nouveau genre
Un polar auto fictif
«Je n’ai personne à qui dire que j’ai peur»: une oeuvre nouveau genre
Des camionneurs perturbent la circulation sur divers axes routiers du Québec
Tour d'horizon de l'actualité
Des camionneurs perturbent la circulation sur divers axes routiers du Québec
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Radio textos
En direct
Radio textos
En ondes jusqu’à 12:00