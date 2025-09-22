Hockey des Canadiens

Le hockey est de retour à Montréal au moment même où l'automne se pointe le bout du nez.
Les Canadiens accueillent les Penguins de Pittsburgh, mais sans Sidney Crosby, lundi soir au Centre Bell.
Écoutez le descripteur des Canadiens de Cogeco Média, Martin McGuire, mettre la table pour le premier match préparatoire du club.
La formation des Canadiens face aux Penguins
Les trios
- Ivan Demidov - Oliver Kapanen - Patrik Laine
- Josh Anderson - Jake Evans - Brendan Gallagher
- Lucas Condotta - Alex Belzile - Jared Davidson
- Sean Farrell - Owen Beck - Filip mesar
Les duos
- Mike Matheson - Josh Dobson
- Jayden Struble - Adam Engstrom
- Nathan Clurman - Marc Del Gaizo
Les gardiens
- Samuel Montembeault
- Jacob Fowler
Autre sujet abordé
- Le décès de Bernard Parent