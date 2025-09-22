Hockey des Canadiens

Le hockey est de retour à Montréal au moment même où l'automne se pointe le bout du nez.

Les Canadiens accueillent les Penguins de Pittsburgh, mais sans Sidney Crosby, lundi soir au Centre Bell.

Écoutez le descripteur des Canadiens de Cogeco Média, Martin McGuire, mettre la table pour le premier match préparatoire du club.

La formation des Canadiens face aux Penguins

Les trios

Ivan Demidov - Oliver Kapanen - Patrik Laine

Josh Anderson - Jake Evans - Brendan Gallagher

Lucas Condotta - Alex Belzile - Jared Davidson

Sean Farrell - Owen Beck - Filip mesar

Les duos

Mike Matheson - Josh Dobson

Jayden Struble - Adam Engstrom

Nathan Clurman - Marc Del Gaizo

Les gardiens

Samuel Montembeault

Jacob Fowler

