Conflit israélo-palestinien

Le Canada, la Grande-Bretagne et l’Australie se sont ajoutés, dimanche, au nombre des pays qui, après des années de tergiversation, ont décidé de faire pression sur Israël, en reconnaissant officiellement l’État de Palestine.

À quoi sert réellement cette reconnaissance d'un État qui, au fond, n’existe pas officiellement?

Il traite notamment des raisons qui ont poussé ces pays à reconnaître officiellement l’État de Palestine dans le contexte actuel, alors qu'Israël fait tout en son pouvoir pour empêcher une solution à deux États.

