Un fléau sur les routes du Québec?

Des camionneurs ont perturbé la circulation sur les ponts et sur divers axes routiers de plusieurs villes du Québec lundi matin pour dénoncer l’absence de formation de certains camionneurs et le manque de pouvoir des contrôleurs routiers.

Ces manifestations, intitulées «lundis infernaux», pourraient avoir lieu sur plusieurs semaines.

Cette mobilisation est menée par le mouvement «Assez c’est assez» qui souhaite mettre de la pression sur le gouvernement Legault pour lutter contre les chauffeurs illégaux et améliorer la sécurité sur les routes.

Écoutez Benoît Therrien, ancien camionneur et fondateur des plateformes Truck Stop Quebec et Truck Stop Canada, expliquer les raisons qui poussent les camionneurs à manifester.

L'invité de Patrick Lagacé dénonce un stratagème d’évasion fiscale impliquant des «Camionneurs inc.» venus principalement de l'Inde via l’Ontario, souvent mal formés et exploités, causant des accidents et une concurrence déloyale.