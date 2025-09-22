 Aller au contenu
Politique
Un fléau sur les routes du Québec?

Camionneurs inc: «On se retrouve avec des gens peu, pas formés ou mal formés»

par 98.5

0:00
10:59

Entendu dans

Lagacé le matin

le 22 septembre 2025 08:16

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Camionneurs inc: «On se retrouve avec des gens peu, pas formés ou mal formés»
Des camionneurs ont perturbé la circulation sur les ponts et sur divers axes routiers de plusieurs villes du Québec lundi matin pour dénoncer l’absence de formation de certains camionneurs. / Adobe Stock

Des camionneurs ont perturbé la circulation sur les ponts et sur divers axes routiers de plusieurs villes du Québec lundi matin pour dénoncer l’absence de formation de certains camionneurs et le manque de pouvoir des contrôleurs routiers. 

Ces manifestations, intitulées «lundis infernaux», pourraient avoir lieu sur plusieurs semaines.

Cette mobilisation est menée par le mouvement «Assez c’est assez» qui souhaite mettre de la pression sur le gouvernement Legault pour lutter contre les chauffeurs illégaux et améliorer la sécurité sur les routes.

Écoutez Benoît Therrien, ancien camionneur et fondateur des plateformes Truck Stop Quebec et Truck Stop Canada, expliquer les raisons qui poussent les camionneurs à manifester.

L'invité de Patrick Lagacé dénonce un stratagème d’évasion fiscale impliquant des «Camionneurs inc.» venus principalement de l'Inde via l’Ontario, souvent mal formés et exploités, causant des accidents et une concurrence déloyale.

«On se retrouve avec des gens peu, pas formés ou mal formés. Puis il arrive ce qui arrive sur les routes. On a des gens qui ont des blessures ou même des décès, parce que ces camionneurs-là sont pas adéquatement formés pour affronter nos routes.»

Benoît Therrien

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

La CAQ impopulaire: «Il faut que le premier ministre réfléchisse à sa relève»
Lagacé le matin
La CAQ impopulaire: «Il faut que le premier ministre réfléchisse à sa relève»
0:00
13:48
«Ça fait longtemps que je n'ai pas vu une crise politique aussi importante»
Lagacé le matin
«Ça fait longtemps que je n'ai pas vu une crise politique aussi importante»
0:00
11:32

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«Le dopage c'est l'abus le moins important que j'ai vécu dans ma carrière»
Témoignage de l'ex-cycliste Geneviève Jeanson
«Le dopage c'est l'abus le moins important que j'ai vécu dans ma carrière»
STM: «Le maintien des conditions de travail, ça va mener au déclin»
Des maux de tête pour les usagers
STM: «Le maintien des conditions de travail, ça va mener au déclin»
Un enfant de la DPJ adopté par un trouple: «Le problème, il est juste légal»
Une décision qui soulève des questions
Un enfant de la DPJ adopté par un trouple: «Le problème, il est juste légal»
«Zachary Bolduc va être une belle carte pour Martin St-Louis» -Martin McGuire
Hockey des Canadiens
«Zachary Bolduc va être une belle carte pour Martin St-Louis» -Martin McGuire
Une série américaine fait bondir l’écoute de chansons francophones
Hausse de 14 560% des écoutes pour une chanson
Une série américaine fait bondir l’écoute de chansons francophones
Reconnaissance de la Palestine par le Canada, la Grande-Bretagne et l’Australie
Conflit israélo-palestinien
Reconnaissance de la Palestine par le Canada, la Grande-Bretagne et l’Australie
«On a beaucoup plus de refus que de discussions» -Marie-Claude Léonard
Négociations difficiles avec le syndicat
«On a beaucoup plus de refus que de discussions» -Marie-Claude Léonard
«On a eu 100 rencontres et la STM n'a pas ajouté une cenne à son offre»
Négos entre les employés d'entretien et la STM
«On a eu 100 rencontres et la STM n'a pas ajouté une cenne à son offre»
Walmart et Costco: des succès, mais aussi des échecs
Les géants américains à l'international
Walmart et Costco: des succès, mais aussi des échecs
La loi et l'ordre: la CAQ opère un virage conservateur
Sécurité publique
La loi et l'ordre: la CAQ opère un virage conservateur
L'ex-gardien Bernard Parent, des Flyers de Philadelphie, est décédé
Après Ken Dryden
L'ex-gardien Bernard Parent, des Flyers de Philadelphie, est décédé
Spécial «sous-terrain» | L'énigme du lundi 22 septembre
Lagacé le matin
Spécial «sous-terrain» | L'énigme du lundi 22 septembre
«Je n’ai personne à qui dire que j’ai peur»: une oeuvre nouveau genre
Un polar auto fictif
«Je n’ai personne à qui dire que j’ai peur»: une oeuvre nouveau genre
Des camionneurs perturbent la circulation sur divers axes routiers du Québec
Tour d'horizon de l'actualité
Des camionneurs perturbent la circulation sur divers axes routiers du Québec
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Radio textos
En direct
Radio textos
En ondes jusqu’à 12:00