Après un passage à l'émission Tout de monde en parle, dimanche soir, sur les ondes d'ICI Radio-Canada Télé où il a menacé les médecins d'un bâillon, François Legault entend faire de la sécurité publique, la marque de sa prochaine semaine.

Écoutez le chroniqueur politique Louis Lacroix aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il souligne que le premier ministre entend présenter un projet de loi similaire à celui de son homologue fédéral pour accélérer les grands projets québécois, en plus de tenir un Conseil des ministres ce mercredi et de rencontrer la Fédération québécoise des municipalités, jeudi.

Il traite également de deux grands rendez-vous importants sur le plan politique pour monsieur Legault.

