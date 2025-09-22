 Aller au contenu
Politique
Sécurité publique

La loi et l'ordre: la CAQ opère un virage conservateur

par 98.5

0:00
9:40

Entendu dans

Lagacé le matin

le 22 septembre 2025 07:25

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Louis Lacroix
Louis Lacroix
La loi et l'ordre: la CAQ opère un virage conservateur
La chronique politique de Louis Lacroix / Cogeco Média

Après un passage à l'émission Tout de monde en parle, dimanche soir, sur les ondes d'ICI Radio-Canada Télé où il a menacé les médecins d'un bâillon, François Legault entend faire de la sécurité publique, la marque de sa prochaine semaine.

Écoutez le chroniqueur politique Louis Lacroix aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il souligne que le premier ministre entend présenter un projet de loi similaire à celui de son homologue fédéral pour accélérer les grands projets québécois, en plus de tenir un Conseil des ministres ce mercredi et de rencontrer la Fédération québécoise des municipalités, jeudi.

Il traite également de deux grands rendez-vous importants sur le plan politique pour monsieur Legault.

Autre sujet traité:

  • La loi et l'ordre: la CAQ fait un virage du côté conservateur.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Si elle avait été incluse au conseil, est-ce qu'on aurait eu cette sortie?»
Même le week-end
«Si elle avait été incluse au conseil, est-ce qu'on aurait eu cette sortie?»
0:00
9:43
«C'est cher à court terme, mais ça permet de sécuriser un petit accord»
Même le week-end
«C'est cher à court terme, mais ça permet de sécuriser un petit accord»
0:00
11:32

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«Le dopage c'est l'abus le moins important que j'ai vécu dans ma carrière»
Témoignage de l'ex-cycliste Geneviève Jeanson
«Le dopage c'est l'abus le moins important que j'ai vécu dans ma carrière»
STM: «Le maintien des conditions de travail, ça va mener au déclin»
Des maux de tête pour les usagers
STM: «Le maintien des conditions de travail, ça va mener au déclin»
Un enfant de la DPJ adopté par un trouple: «Le problème, il est juste légal»
Une décision qui soulève des questions
Un enfant de la DPJ adopté par un trouple: «Le problème, il est juste légal»
«Zachary Bolduc va être une belle carte pour Martin St-Louis» -Martin McGuire
Hockey des Canadiens
«Zachary Bolduc va être une belle carte pour Martin St-Louis» -Martin McGuire
Une série américaine fait bondir l’écoute de chansons francophones
Hausse de 14 560% des écoutes pour une chanson
Une série américaine fait bondir l’écoute de chansons francophones
Reconnaissance de la Palestine par le Canada, la Grande-Bretagne et l’Australie
Conflit israélo-palestinien
Reconnaissance de la Palestine par le Canada, la Grande-Bretagne et l’Australie
Camionneurs inc: «On se retrouve avec des gens peu, pas formés ou mal formés»
Un fléau sur les routes du Québec?
Camionneurs inc: «On se retrouve avec des gens peu, pas formés ou mal formés»
«On a beaucoup plus de refus que de discussions» -Marie-Claude Léonard
Négociations difficiles avec le syndicat
«On a beaucoup plus de refus que de discussions» -Marie-Claude Léonard
«On a eu 100 rencontres et la STM n'a pas ajouté une cenne à son offre»
Négos entre les employés d'entretien et la STM
«On a eu 100 rencontres et la STM n'a pas ajouté une cenne à son offre»
Walmart et Costco: des succès, mais aussi des échecs
Les géants américains à l'international
Walmart et Costco: des succès, mais aussi des échecs
L'ex-gardien Bernard Parent, des Flyers de Philadelphie, est décédé
Après Ken Dryden
L'ex-gardien Bernard Parent, des Flyers de Philadelphie, est décédé
Spécial «sous-terrain» | L'énigme du lundi 22 septembre
Lagacé le matin
Spécial «sous-terrain» | L'énigme du lundi 22 septembre
«Je n’ai personne à qui dire que j’ai peur»: une oeuvre nouveau genre
Un polar auto fictif
«Je n’ai personne à qui dire que j’ai peur»: une oeuvre nouveau genre
Des camionneurs perturbent la circulation sur divers axes routiers du Québec
Tour d'horizon de l'actualité
Des camionneurs perturbent la circulation sur divers axes routiers du Québec
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Radio textos
En direct
Radio textos
En ondes jusqu’à 12:00