Suspension de l’émission Jimmy Kimmel Live!

«Ces gens voudraient que Kimmel s'excuse et arrête d'attaquer Trump»

par 98.5

0:00
8:45

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 19 septembre 2025 15:53

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
«Ces gens voudraient que Kimmel s'excuse et arrête d'attaquer Trump»
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

Les réactions sont nombreuses à la suite de la suspension par ABC de l’émission Jimmy Kimmel Live!, après que l'animateur ait prononcé certains commentaires sur l’assassinat de Charlie Kirk.

L'animateur a notamment souligné que les adeptes du mouvement MAGA tentaient de tirer politiquement profit de cet évènement.

Écoutez Henry Arnaud, correspondant à Hollywood, discuter de manifestations qui se déroulent en faveur du retour de Jimmy Kimmel et contre l'administration Trump, vendredi, au micro de Catherine Beauchamp.

«Les gens qui manifestent à la fois pour le retour de Jimmy Kimmel et pour la liberté d'expression. Ils manifestent aussi contre Trump. Mais, en ce moment même, il y a une réunion entre les producteurs de Jimmy Kimmel et les grands patrons des studios Disney, qui sont propriétaires du réseau de télé ABC. Ils essayent de trouver une solution quelconque. Mais tout ce que ces gens voudraient, c'est que Jimmy Kimmel s'excuse et arrête d'attaquer Trump.»

Henry Arnaud

