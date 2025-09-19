Suspension de l’émission Jimmy Kimmel Live!

Les réactions sont nombreuses à la suite de la suspension par ABC de l’émission Jimmy Kimmel Live!, après que l'animateur ait prononcé certains commentaires sur l’assassinat de Charlie Kirk.

L'animateur a notamment souligné que les adeptes du mouvement MAGA tentaient de tirer politiquement profit de cet évènement.

Écoutez Henry Arnaud, correspondant à Hollywood, discuter de manifestations qui se déroulent en faveur du retour de Jimmy Kimmel et contre l'administration Trump, vendredi, au micro de Catherine Beauchamp.