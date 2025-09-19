Alicia, 17 ans, est l’une des héroïnes de la Coupe Charles-Bruneau à Montréal, un tournoi de hockey-balle qui sert à amasser des fonds pour les enfants atteints de cancer.

Elle est en traitement d’une leucémie lymphoblastique aiguë de type B.

Elle a reçu son diagnostic il y a un an.

Malgré tout, elle a réussi à terminer son secondaire et à obtenir son permis de conduire, en même temps qu’elle recevait des traitements de chimiothérapie.

Écoutez Alicia en entrevue au micro de Patrick Lagacé vendredi matin.