Quatre soldats iséraliens tués dans une explosion

Un attentat à la bombe a tué quatre soldats israéliens, jeudi, à Gaza.
Écoutez le chroniqueur international Jean-François Lépine discuter de la résistance et de la résilience du Hamas.
«Comment font-ils pour continuer à résister à une des armées les plus puissantes de la planète, la mieux équipée, entraînée, la mieux soutenue techniquement par l'aide américaine en particulier? Et surtout, pourquoi la population de Gaza, malgré ces souffrances atroces, atroces, continue à supporter le Hamas?»
Autre sujet abordé
- Le rapprochement des États-Unis avec la Chine se produit au moment où la Chine affirme de plus en plus sa domination dans le domaine des technologies.