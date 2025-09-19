Les élections auront lieu le 2 novembre

C'est aujourd'hui, le 19 septembre, qu'a lieu le lancement officiel de la campagne électorale municipale au Québec, avec des élections prévues le 2 novembre.

Écoutez Guillaume Tremblay, président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Mascouche, en discuter avec Patrick Lagacé vendredi matin.

Il souligne la nécessité de renouvellement politique, la période de mise en candidature jusqu’au 2 octobre, et aborde les enjeux liés à la désaffection des élus, l’utilisation des affiches électorales, ainsi que les disparités salariales entre élus municipaux, citant Longueuil et Québec.

