Élections municipales – Montréal
Saint-Jean-sur-Richelieu

«ll y a des citoyens et des employés qui sont victimes d'intimidation»

Lagacé le matin

le 19 septembre 2025 08:16

Patrick Lagacé
Les pancartes des partis politiques commencent à apparaître un peu partout au Québec en vue des élections municipales qui auront lieu le 2 novembre. 

À Saint-Jean-sur-Richelieu, trois employés du cabinet de la mairesse sortante Andrée Bouchard ont publié une lettre d’opinion pour dénoncer l’intimidation, l’ingérence et la diffamation.

Écoutez le chef de cabinet de la mairesse Andrée Bouchard, Patrick Barrière, faire le point dans ce dossier, vendredi, à Lagacé le matin.

«ll y a des citoyens et des employés qui sont victimes d'intimidation et de menaces de la part d'élus. Ils ont peur de dénoncer. Nous aussi, on avait peur de dénoncer, pour être bien honnête, mais on s'est dit que si on ne le faisait pas, comment on peut demander aux citoyens et aux entreprises de dénoncer ces menaces-là?»

Patrick Barrière

