Les pancartes des partis politiques commencent à apparaître un peu partout au Québec en vue des élections municipales qui auront lieu le 2 novembre.

À Saint-Jean-sur-Richelieu, trois employés du cabinet de la mairesse sortante Andrée Bouchard ont publié une lettre d’opinion pour dénoncer l’intimidation, l’ingérence et la diffamation.

Écoutez le chef de cabinet de la mairesse Andrée Bouchard, Patrick Barrière, faire le point dans ce dossier, vendredi, à Lagacé le matin.