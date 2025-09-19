Témoignage à la commission Gallant

Le témoignage de Karl Malenfant s'est poursuivi jeudi à la commission Gallant qui vise à faire la lumières sur les ratés du déploiement de la plateforme numérique SAAQclic.

L'architecte du projet réfute avoir favorisé la firme SAP des années avant l'appel d'offres.

