Témoignage à la commission Gallant

Le témoignage de Karl Malenfant s'est poursuivi jeudi à la commission Gallant qui vise à faire la lumières sur les ratés du déploiement de la plateforme numérique SAAQclic.
L'architecte du projet réfute avoir favorisé la firme SAP des années avant l'appel d'offres.
Écoutez Monsef Derraji, député libéral de Nelligan, décortiquer le témoignage de Karl Malenfant à la commission Gallant, à Lagacé le matin.
«Il y a un déséquilibre au niveau de l'échange [entre M. Malenfant et les procureurs]. C'est quelqu'un qui maîtrise la technique et on comprend maintenant le personnage. Parce que si le juge Gallant et le procureur ont eu de la misère pendant deux jours à échanger avec Monsieur Malenfant, mettez-vous à la place de ceux et celles qui ont travaillé avec lui à la SAAQ depuis le début du lancement du projet...»