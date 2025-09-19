 Aller au contenu
Politique
Ça brasse au sein de la CAQ de François Legault

«Ça fait longtemps que je n'ai pas vu une crise politique aussi importante»

le 19 septembre 2025 07:18

Patrick Lagacé
Louis Lacroix
«Ça fait longtemps que je n'ai pas vu une crise politique aussi importante»
La chronique politique de Louis Lacroix

La députée Maïté Blanchette Vézina, une ancienne ministre, a claqué la porte de la CAQ en dénonçant publiquement François Legault pour avoir négligé les régions, et ne pas avoir réussi à atteindre la parité femmes-hommes au Conseil des ministres.

Écoutez le chroniqueur politique Louis Lacroix faire le point sur l'onde de choc qu'a provoqué son départ, vendredi, à Lagacé le matin.

«Ça fait longtemps que je n'ai pas vu une crise politique aussi importante au sein d'un gouvernement au Québec. Là, c'est quelqu'un qui ramasse le premier ministre en exercice de cette façon-là [...] La dernière fronde de ce genre, c'était à l'époque de Pauline Marois...»

Louis Lacroix

Louis Lacroix juge toutefois que le départ fracassant de Maïté Blanchette Vézina a entraîné un resserrement de plusieurs députés autour du premier ministre.

