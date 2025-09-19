Ça brasse au sein de la CAQ de François Legault

La députée Maïté Blanchette Vézina, une ancienne ministre, a claqué la porte de la CAQ en dénonçant publiquement François Legault pour avoir négligé les régions, et ne pas avoir réussi à atteindre la parité femmes-hommes au Conseil des ministres.

