La députée de Rimouski, Maïté Blanchette Vézina, quitte le caucus de la Coalition avenir Québec (CAQ).

L'ex-ministre des Ressources naturelles et des Forêts, responsable de la réforme du régime forestier, qui a été exclue du cabinet Legault la semaine dernière, dit ne plus avoir confiance dans le premier ministre et déplore le peu de considération pour les régions.

Écoutez l'animateur Patrick Lagacé réagir, vendredi, dans son tour d'horizon de l'actualité.