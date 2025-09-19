La députée de Rimouski, Maïté Blanchette Vézina, quitte le caucus de la Coalition avenir Québec (CAQ).
L'ex-ministre des Ressources naturelles et des Forêts, responsable de la réforme du régime forestier, qui a été exclue du cabinet Legault la semaine dernière, dit ne plus avoir confiance dans le premier ministre et déplore le peu de considération pour les régions.
Écoutez l'animateur Patrick Lagacé réagir, vendredi, dans son tour d'horizon de l'actualité.
«Il y a beaucoup de tension dans la famille caquiste. Il y a des gens qui ne sont pas contents. François Bonnardel, qui a été écarté du Conseil des ministres, ronge son frein. Il y a aussi Maïté Blanchette Vézina, une des ministres les plus connues jusqu'au remaniement, qui a été tassée [...] Elle a des reproches à faire à l'entourage de François Legault [...] et envoie aussi quelques taloches au gouvernement sur la parité [...] C'est pas l'harmonie dans la grande famille caquiste.»
