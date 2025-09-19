 Aller au contenu
Maïté Blanchette Vézina quitte le caucus

D'autres départs à venir? «C'est pas l'harmonie dans la grande famille caquiste»

le 19 septembre 2025 06:27

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
D'autres départs à venir? «C'est pas l'harmonie dans la grande famille caquiste»
La députée de Rimouski, Maïté Blanchette Vézina, quitte le caucus de la Coalition avenir Québec (CAQ).

L'ex-ministre des Ressources naturelles et des Forêts, responsable de la réforme du régime forestier, qui a été exclue du cabinet Legault la semaine dernière, dit ne plus avoir confiance dans le premier ministre et déplore le peu de considération pour les régions.

Écoutez l'animateur Patrick Lagacé réagir, vendredi, dans son tour d'horizon de l'actualité.

«Il y a beaucoup de tension dans la famille caquiste. Il y a des gens qui ne sont pas contents. François Bonnardel, qui a été écarté du Conseil des ministres, ronge son frein. Il y a aussi Maïté Blanchette Vézina, une des ministres les plus connues jusqu'au remaniement, qui a été tassée [...] Elle a des reproches à faire à l'entourage de François Legault [...] et envoie aussi quelques taloches au gouvernement sur la parité [...] C'est pas l'harmonie dans la grande famille caquiste.»

Patrick Lagacé

Autres sujets abordés

  • Campagne électorale municipale: les pancartes sont installées en vue des élections du 2 novembre;
  • Beaucoup de tensions dans la famille caquiste;
  • La guerre de mots se poursuit entre Québec et les médecins;
  • La loi 21 en Cour suprême: le gouvernement Legault accuse Ottawa de s’attaquer à la souveraineté des provinces avec sa volonté d’encadrer l’utilisation de la clause dérogatoire;
  • SAAQclic: le témoignage de Karl Malenfant se poursuit à la commission Gallant;
  • L'émission de fin de soirée de Jimmy Kemmel retirée par ABC aux États-Unis;
  • Hydro-Québec prévoit que ses revenus atteindront plus de 30 milliards de dollars dans dix ans.

