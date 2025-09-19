Le SPVM est intervenu vers 21h30 jeudi soir dans l'arrondissement d'Anjou après que des coups de feu aient été tirés.

Sur place, il n'y a avait aucun blessé ni suspect ni de traces d'impacts de projectiles.

Grâce à une description fournie par des témoins concernant des suspects et un véhicule impliqué, cinq jeunes, âgés entre 16 et 23 ans, ont été arrêtés une heure plus tard dans l'arrondissement Saint-Léonard.

Ils seront rencontrés par les enquêteurs vendredi.

