La valeur du sport

Plus de 900 milliards $ d’actifs pour le fonds d'investissement saoudien

le 18 septembre 2025 21:00

Mario Langlois
L’influence du Public Investment Fund saoudien ne cesse de croître dans le monde du sport.

Écoutez le spécialiste en marketing Hugues Léger commenter cette réalité en compagnie de Mario Langlois.

Les sujets discutés

  • Le fonds représente 913 milliards $ d’actifs dans le sport mondial depuis 2021;
  • Le fonds comprend des investissements majeurs dans les équipes de Newcastle et Al Nassr, le LIV Golf, la WTA et ATP ainsi que la WWF;
  • Le Baseball majeur a réussi le rajeunissement de sa clientèle - de 51 à 46 ans - avec des revenus records de 12,1 milliards en 2024
  •  La forte performance des Blue Jays: 2,1 millions de spectateurs et une valorisation de 2,15 milliards $;
  • L’impact de Lionel Messi à l’Inter Miami avant la Coupe du monde 2026.

