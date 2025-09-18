Patrick Laine élogieux envers Ivan Demidov

Pas moins de 60 joueurs sont présents au camp préparatoire des Canadiens de Montréal durant laquelle plusieurs d'entre eux ont pris part au match intra-équipe.
Écoutez Martin McGuire, qui était sur place, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Le premier trio - Suzuki, Caufield, Slafkovsky - est demeuré intact;
- Zachary Bolduc laisse une première bonne impression: «Ce n'est pas un patineur ultra rapide, mais il est tout le temps impliqué dans le jeu. Puis, il est dans plusieurs phases intéressantes», souligne Martin McGuire;
- Patrik Laine est très élogieux envers Ivan Demidov: «C'est spécial ce que ce jeune est capable de faire. Je l'ai observé tout l'été. Je tentais de tisser des liens avec lui et de travailler sur certaines choses. C'est un peu épeurant de penser ce qu'il va devenir d'ici deux ou trois ans.»
- t's pretty scary to think about what he's gonna be in like two three years.
- Kirby Dach, un peu nerveux, parle de ses objectifs en vue du début de la saison, notamment, d'être en meilleure forme;
- Kaiden Guhle confirme que Dach s'est entraîné sérieusement cet été;
- Guhle va prendre plus de leadership au sein de la brigade défensive.