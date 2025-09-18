 Aller au contenu
Patrick Laine élogieux envers Ivan Demidov

«C'est un peu épeurant de penser ce qu'il va faire d'ici deux ou trois ans»

par 98.5 Sports

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 18 septembre 2025 18:52

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Martin McGuire
Martin McGuire
«C'est un peu épeurant de penser ce qu'il va faire d'ici deux ou trois ans»
Ivan Demidov et Joe Veleno au camp des Canadiens. / PC/Graham Hughes

Pas moins de 60 joueurs sont présents au camp préparatoire des Canadiens de Montréal durant laquelle plusieurs d'entre eux ont pris part au match intra-équipe.

Écoutez Martin McGuire, qui était sur place, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Le premier trio - Suzuki, Caufield, Slafkovsky - est demeuré intact;
  • Zachary Bolduc laisse une première bonne impression: «Ce n'est pas un patineur ultra rapide, mais il est tout le temps impliqué dans le jeu. Puis, il est dans plusieurs phases intéressantes», souligne Martin McGuire;
  • Patrik Laine est très élogieux envers Ivan Demidov: «C'est spécial ce que ce jeune est capable de faire. Je l'ai observé tout l'été. Je tentais de tisser des liens avec lui et de travailler sur certaines choses. C'est un peu épeurant de penser ce qu'il va devenir d'ici deux ou trois ans.»
  • t's pretty scary to think about what he's gonna be in like two three years.
  • Kirby Dach, un peu nerveux, parle de ses objectifs en vue du début de la saison, notamment, d'être en meilleure forme;
  • Kaiden Guhle confirme que Dach s'est entraîné sérieusement cet été;
  • Guhle va prendre plus de leadership au sein de la brigade défensive.

