En passant des Blues aux Canadiens

Échangé par les Blues de St-Louis aux Canadiens, le Québécois Zachary Bolduc participe à son premier camp préparatoire à Montréal.

Écoutez Zachary Bolduc parler de son arrivée à Montréal, de ses premiers contacts avec Martin St-Louis, de son passage avec les Blues et des opportunités qui s'offrent à lui au Québec.

Sur Martin St-Louis