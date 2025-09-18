 Aller au contenu
Hockey
En passant des Blues aux Canadiens

«Ça va me permettre d'avoir plus d'opportunités» -Zachary Bolduc

par 98.5 Sports

le 18 septembre 2025 20:25

Mario Langlois
Zachary Bolduc au camp des Canadiens, jeudi. / PC/Graham Hughes

Échangé par les Blues de St-Louis aux Canadiens, le Québécois Zachary Bolduc participe à son premier camp préparatoire à Montréal.

Écoutez Zachary Bolduc parler de son arrivée à Montréal, de ses premiers contacts avec Martin St-Louis, de son passage avec les Blues et des opportunités qui s'offrent à lui au Québec. 

Sur Martin St-Louis

«C'est un gars qui est super motivateur. C'est excitant de pouvoir jouer pour lui. Il y a encore le feu dans les yeux. C'est un gars qui est passionné et puis sa passion est contagieuse. Il pèse ses mots. Chacun des mots est calculé, donc c'est assez excitant. Le speech qu'il nous a donné hier soir, c'est motivant. Il disait qu'il ne voulait pas nous motiver, que c'était plus une certaine forme de montrer les bases et les attentes. Mais tu sors de là et puis tu es gonflé à bloc. Tu as juste hâte de commencer puis de sauter sur la glace.»

Zachary Bolduc

Sur l'échange qui l'amène à Montréal

«À St-Louis, on avait énormément de jeunes attaquants avec du talent offensif. Donc, je suis content de venir ici à Montréal. Ça va me permettre d'avoir plus d'opportunités, je crois. Puis je passe d'une équipe où j'étais le plus jeune, à une équipe où que je me retrouve pratiquement dans la moyenne d'âge. Donc, c'est excitant. Ça fait maintenant trois semaines, trois semaines et demie que je suis ici, que je côtoie les gars et puis c'est juste un groupe de gars formidables. Je suis vraiment privilégié de me joindre à eux»

Zachary Bolduc

