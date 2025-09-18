Prières ou évangélisation?

Le gouvernement de François Legault envisage d'encadrer les prières dans l'espace public.

Québec veut déposer un projet de loi en ce sens, cet automne, pour renforcer la laïcité.

Entre-temps, un groupe sous l’appellation «Revival Montreal» se rassemble devant les locaux vacants du LaBaie, de la rue Sainte-Catherine Ouest à Montréal et cela perturberait la quiétude du voisinage selon TVA Nouvelles.

Écoutez le fondateur de Revival Montreal, Emmanuel Ouellet Lapointe, aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il explique que son groupe chrétien évangélique organise des manifestations publiques avec musique et haut-parleurs devant l’ancien magasin pour prêcher l’évangile, affirmant avoir abordé plus de 1000 personnes en douze semaines.

Il défend l’évangélisation hors de l’église, malgré les plaintes de résidents et l’absence de permis, et distingue son action de celle des prières de rue musulmanes devant la basilique Notre-Dame.