La Banque du Canada a diminué le taux directeur d’un quart de point, à 2,50%, mercredi. Qu’est-ce que ça veut dire pour notre portefeuille?
Écoutez la chronique économique de Marie-Eve Fournier à ce sujet, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
«On peut quand même déjà trouver des prêts [hypothécaires] à moins de 4 %, donc c'est pas si mal. Mais on est très loin des taux de 2020-2021 [...] Donc, ceux qui vont renouveler cette année ou l'année prochaine, ça va être douloureux quand même.»
Autres sujets abordés:
- Même si c’est moins payant qu’avant d’étudier, un bac rapporte encore tout près de 1,4 million de dollars;
- Après avoir tenté d’acheter 7-Eleven, Couche-Tard devra maintenant affronter la nouvelle stratégie de son concurrent aux États-Unis: de bons repas.