Adjoint chez les Alouettes

Rien de tel qu'un entraîneur en forme pour inspirer ses joueurs et Byron Archambault, l'adjoint de Jason Mass et responsable des unités spéciales des Alouettes de Montréal, est en forme.
Écoutez Byron Archambault parler de son défi qui s'en vient au marathon de Montréal, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- La préparation au marathon de Byron Archambault, sa perte de 40 livres et ses 80 kilomètres de course par semaine;
- L’inspiration pour ses joueurs et la dynamique compétitive de l’équipe après une victoire en Saskatchewan;
- Le match crucial contre les Argonauts de Toronto, vendredi soir.