Adjoint chez les Alouettes

Rien de tel qu'un entraîneur en forme pour inspirer ses joueurs et Byron Archambault, l'adjoint de Jason Mass et responsable des unités spéciales des Alouettes de Montréal, est en forme.

Écoutez Byron Archambault parler de son défi qui s'en vient au marathon de Montréal, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés