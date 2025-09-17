Le poste de deuxième centre

Les Canadiens de Montréal ont amorcé leur camp préparatoire, mercredi, à Brossard, journée qui a été marquée des retrouvailles entre l'entraîneur Martin St-Louis et les membres des médias.
Écoutez Martin McGuire résumer la journée au micro de Mario Langlois, aux Amarteurs de sports.
Les sujets discutés
- On discute de la situation contractuelle de Connor McDavid avec les Oilers d'Edmonton;
- Martin St-Louis insiste sur la continuité, l’élévation des standards, l’importance du camp d’entraînement et le rôle accru de Kirby Dach comme deuxième centre;
- Les départs de Christian Dvorak et Joel Armia posent des défis en désavantage numérique, avec Alex Newhook et Josh Anderson pressentis pour les remplacer.