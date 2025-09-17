 Aller au contenu
Hockey
Ce qui le rend le plus fier de sa carrière

«Je n'ai jamais été un lâcheur: ça n'a jamais été une option» -Corey Crawford

par 98.5 Sports

0:00
13:44

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 17 septembre 2025 20:50

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Je n'ai jamais été un lâcheur: ça n'a jamais été une option» -Corey Crawford
Corey Crawford. / Cogeco Média

L'ex-gardien de but des Blackhawks de Chicago, Corey Crawford a été intronisé, mercredi, au Temple de la renommée de la Ligue de hockey junior Maritimes du Québec.

Écoutez Corey Crawford revivre son parcours de jeunesse à Moncton et parler de ses années avec les Blackhwaks de Chicago avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Sa réaction émotive quand il a reçu l'appel de la LHJMQ;
  • La LHJMQ l'a fait devenir un homme et il a adoré ses années à Moncton;
  • Ses débuts dans la LNH, bien avant s'établir avec les Blackhawks, l'ont mis à l'épreuve mentalement;
  • L'importance des gens qui l'ont aidé;
  • «Il y a eu des moments ou j'ai pensé que je n'allais pas me rendre dans la LNH. Il y a des doutes, ici et là»;
  • Ce qui le rend le plus fier : «Continuer de toujours pousser. De travailler fort. Je n'ai jamais été un lâcheur: ça n'a jamais été une option»;
  • À propos de Stéphane Waite: «Il était dur avec ses gardiens. C'est un bon gars, j'avais besoin de ça.Je suis chanceux d'avoir pu travailler avec lui.
  • Comment vit-il sa retraite? «J'ai eu des troubles durant trois, quatre ans avec les commotions cérébrales».

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«On devrait voir 'Dacker' avoir l'opportunité de prendre ça» -Martin St-Louis
Les amateurs de sports
«On devrait voir 'Dacker' avoir l'opportunité de prendre ça» -Martin St-Louis
0:00
18:27
«Jouer dans la LNH et jouer un match dans la LNH avec Stephan» -Patrick Lebeau
Les amateurs de sports
«Jouer dans la LNH et jouer un match dans la LNH avec Stephan» -Patrick Lebeau
0:00
11:34

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
«Jouer dans la LNH et jouer un match dans la LNH avec Stephan» -Patrick Lebeau
Ses rêves concrétisés
«Jouer dans la LNH et jouer un match dans la LNH avec Stephan» -Patrick Lebeau
«Moi, c'est avec plaisir que je prendrais cette revanche» -Christian M'Billi
Furieux verdict nul contre Lester Martinez
«Moi, c'est avec plaisir que je prendrais cette revanche» -Christian M'Billi
«Le potentiel est vraiment là» -Claude Julien
Son évaluation de Zachary Bolduc
«Le potentiel est vraiment là» -Claude Julien
«Le coup de poing qui m'a le plus sonné dans ma carrière» -Marie-Pier Houle
Vaincue à Porto Rico
«Le coup de poing qui m'a le plus sonné dans ma carrière» -Marie-Pier Houle
Le défi du marathon de Montréal de Byron Archambault
Adjoint chez les Alouettes
Le défi du marathon de Montréal de Byron Archambault
«L'année prochaine, McDavid va être à Edmonton» -José Théodore
Contrat: McDavid va prendre son temps...
«L'année prochaine, McDavid va être à Edmonton» -José Théodore
«On devrait voir 'Dacker' avoir l'opportunité de prendre ça» -Martin St-Louis
Le poste de deuxième centre
«On devrait voir 'Dacker' avoir l'opportunité de prendre ça» -Martin St-Louis
Une vitrine pour les 15-18 ans offerte par les Blue Jays
Jeunes espoirs canadiens
Une vitrine pour les 15-18 ans offerte par les Blue Jays
«Depuis l'arrivée de Lane Hutson, on a le meilleur de Mike Matheson» -Dany Dubé
Matheson va-t-il demeurer à Montréal?
«Depuis l'arrivée de Lane Hutson, on a le meilleur de Mike Matheson» -Dany Dubé
L'aspect du jeu à améliorer chez les Sens: «Le jeu à 5 contre 5» -Marc Legault
Camp préparatoire des Sénateurs
L'aspect du jeu à améliorer chez les Sens: «Le jeu à 5 contre 5» -Marc Legault
«C'est extrêmement difficile d'atteindre les plus hauts sommets» -Hugo Bernard
Il espérait jouer au sein de la PGA
«C'est extrêmement difficile d'atteindre les plus hauts sommets» -Hugo Bernard
«Robert Redford, dans ce film, m'a fait tripper toute ma vie» -Alex Agostino
Robert Redford, dans The Natural
«Robert Redford, dans ce film, m'a fait tripper toute ma vie» -Alex Agostino
«Mike Matheson va avoir une valeur incroyable» -Stéphane Waite
Matheson va-t-il demeurer à Montréal?
«Mike Matheson va avoir une valeur incroyable» -Stéphane Waite
«Ça n'a pas d'allure, ça n'a tellement pas de sens» -Jean St-Onge
Tom Brady, analyste télé et co-propriétaire
«Ça n'a pas d'allure, ça n'a tellement pas de sens» -Jean St-Onge
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La nuit en direct
En direct
La nuit en direct
En ondes jusqu’à 03:00