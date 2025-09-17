Ce qui le rend le plus fier de sa carrière

L'ex-gardien de but des Blackhawks de Chicago, Corey Crawford a été intronisé, mercredi, au Temple de la renommée de la Ligue de hockey junior Maritimes du Québec.

Écoutez Corey Crawford revivre son parcours de jeunesse à Moncton et parler de ses années avec les Blackhwaks de Chicago avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés