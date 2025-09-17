Ce qui le rend le plus fier de sa carrière

L'ex-gardien de but des Blackhawks de Chicago, Corey Crawford a été intronisé, mercredi, au Temple de la renommée de la Ligue de hockey junior Maritimes du Québec.
Écoutez Corey Crawford revivre son parcours de jeunesse à Moncton et parler de ses années avec les Blackhwaks de Chicago avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Sa réaction émotive quand il a reçu l'appel de la LHJMQ;
- La LHJMQ l'a fait devenir un homme et il a adoré ses années à Moncton;
- Ses débuts dans la LNH, bien avant s'établir avec les Blackhawks, l'ont mis à l'épreuve mentalement;
- L'importance des gens qui l'ont aidé;
- «Il y a eu des moments ou j'ai pensé que je n'allais pas me rendre dans la LNH. Il y a des doutes, ici et là»;
- Ce qui le rend le plus fier : «Continuer de toujours pousser. De travailler fort. Je n'ai jamais été un lâcheur: ça n'a jamais été une option»;
- À propos de Stéphane Waite: «Il était dur avec ses gardiens. C'est un bon gars, j'avais besoin de ça.Je suis chanceux d'avoir pu travailler avec lui.
- Comment vit-il sa retraite? «J'ai eu des troubles durant trois, quatre ans avec les commotions cérébrales».