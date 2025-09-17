Son évaluation de Zachary Bolduc

L'ex-entraîneur-chef des Canadiens de Montréal, des Bruins de Boston et actuel entraîneur adjoint avec les Blues de St-.Louis a été intronisé, mercredi, au Temple de la renommée de la Ligue de hockey junior Maritimes du Québec.
Écoutez Claude Julien revivre son parcours d'antan, parler de son métier et de l'échange impliquant Zachary Bolduc et Logan Mailloux entre les Blues et les Canadiens en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Le DG des Blues Doug Armstrong a permis à Julien de manquer le 1er jour du camp des Blues pour être intronisé au panthéon de la LHJMQ;
- Le souvenir de son unique saison comme entraîneur-chef des Olympiques de Hull (de nos jours, Gatineau) couronnée par un championnat et une Coupe Memorial;
- Son retour dans la LNH avec les Blues, comme adjoint à Jim Montgomery, a été un plus gros ajustement qu'il ne le pensait;
- Vieillir dans le hockey: «J'espère que c'est moi qui vais partir. J'espère que ça va être ma décision et non une décision forcée.»
- Ses impressions de Justin Carbonneau avec les Blues: «Un bon joueur. De bonnes mains. Un bel avenir pour lui»
- Sa réaction quand Zachary Bolduc a été échangé des Blues aux Canadiens : «Je ne m'en cache pas, j'étais déçu, parce que j'ai travaillé beaucoup avec Zach l'an passé. Tellement un bon joueur, un bon étudiant.»
- Et qu'allons découvrir de Zachary Bolduc?
«Un bon patineur. Un gars qui va être bon sur l'échec avant. Il a vraiment un bon lancer, un bon tir rapide. Et puis, sa vitesse, son jeu... Plus expérience il va acquérir, meilleure va être sa vision. Le potentiel est vraiment là.»
Source: Claude Julien et Mario Langlois/Cogeco Media.