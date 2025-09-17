Son évaluation de Zachary Bolduc

L'ex-entraîneur-chef des Canadiens de Montréal, des Bruins de Boston et actuel entraîneur adjoint avec les Blues de St-.Louis a été intronisé, mercredi, au Temple de la renommée de la Ligue de hockey junior Maritimes du Québec.

Écoutez Claude Julien revivre son parcours d'antan, parler de son métier et de l'échange impliquant Zachary Bolduc et Logan Mailloux entre les Blues et les Canadiens en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

