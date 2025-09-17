Le mariage demeure peu fréquent au Québec

L’Institut de la statistique du Québec révèle qu’en 2024, le mariage reste peu fréquent dans la province.

Selon des données de l'Institut, l'an dernier, environ 23 000 mariages ont été célébrés, soit un nombre à peine plus élevé que celui de 2023 (22 700 mariages).

Cette tendance est confirmée par l’organisatrice de mariage Valérie Bigras, chez La Vie Après le Oui! qui remarque également une baisse du nombre d'invités lors de ces événements.

Écoutez son analyse au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, mercredi, à La commission.