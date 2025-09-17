 Aller au contenu
Société

Le mariage demeure peu fréquent au Québec

par 98.5

0:00
10:09

Entendu dans

La commission

le 17 septembre 2025 14:55

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Le mariage demeure peu fréquent au Québec
La propension à se marier demeure très faible au Québec en 2024. / Viktar Vysotski / Adobe Stock

L’Institut de la statistique du Québec révèle qu’en 2024, le mariage reste peu fréquent dans la province.

Selon des données de l'Institut, l'an dernier, environ 23 000 mariages ont été célébrés, soit un nombre à peine plus élevé que celui de 2023 (22 700 mariages).

Cette tendance est confirmée par l’organisatrice de mariage Valérie Bigras, chez La Vie Après le Oui! qui remarque également une baisse du nombre d'invités lors de ces événements.

Écoutez son analyse au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, mercredi, à La commission.

«Je vous dirais que cette année, pour moi ça a beaucoup varié entre 50 et 92. J'en ai pas eu des 200, 300, j'en ai plus depuis deux ou trois ans. Je le dis toujours, c'est le nombre d'invités qui va faire votre budget. Donc, c'est important de faire un mariage qui vous ressemble, qui est à votre image, puis de vous marier selon vos moyens.»

Valérie Bigras

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Les ravages des opérations esthétiques à l'étranger
La commission
Les ravages des opérations esthétiques à l'étranger
0:00
8:45
Négociations avec les médecins: «La confiance est brisée avec le ministre Dubé»
Le Québec maintenant
Négociations avec les médecins: «La confiance est brisée avec le ministre Dubé»
0:00
8:20

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Pénurie de dentistes et d'hygiénistes dans les régions éloignées du Québec
Accès aux soins dentaires
Pénurie de dentistes et d'hygiénistes dans les régions éloignées du Québec
Un meurtre survenu il y a 17 ans résolu grâce à l’analyse d’ADN
Faits divers
Un meurtre survenu il y a 17 ans résolu grâce à l’analyse d’ADN
Un outil pour calculer le travail invisible
La charge mentale
Un outil pour calculer le travail invisible
Les ravages des opérations esthétiques à l'étranger
Santé
Les ravages des opérations esthétiques à l'étranger
Éducation: est-ce une bonne idée de centraliser des services administratifs?
Compression budgétaire
Éducation: est-ce une bonne idée de centraliser des services administratifs?
Droit à la réparation: une loi bien intentionnée, mais compliquée à appliquer?
Protection du consommateur
Droit à la réparation: une loi bien intentionnée, mais compliquée à appliquer?
La Banque du Canada baisse le taux directeur à 2,5%
Économie
La Banque du Canada baisse le taux directeur à 2,5%
Vincent Marissal propose de salarier les médecins
Québec solidaire
Vincent Marissal propose de salarier les médecins
La CAQ au plus bas, Legault hué et la laïcité au cœur des débats
Sondage Léger
La CAQ au plus bas, Legault hué et la laïcité au cœur des débats
Le taux directeur baissera
La bonne nouvelle du jour!
Le taux directeur baissera
«Les vérifications à la SAAQ sont impossibles pour les huissiers» -Benoit Pilon
Voiture saisie par erreur
«Les vérifications à la SAAQ sont impossibles pour les huissiers» -Benoit Pilon
La technologie pour mieux accompagner les patients sans médecin de famille
Projet pilote
La technologie pour mieux accompagner les patients sans médecin de famille
Au moins 108 sans-abri sont morts au Québec en 2024
Combattre l'itinérance
Au moins 108 sans-abri sont morts au Québec en 2024
Robert Redford est décédé
À 89 ans
Robert Redford est décédé
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les amateurs de sports
En direct
Les amateurs de sports
En ondes jusqu’à 21:00