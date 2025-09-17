 Aller au contenu
Société
Les dérives

«Le plein potentiel»: Annie St-Pierre s’intéresse à l’univers du coaching

par 98.5

le 17 septembre 2025 12:03

Marie-Eve Tremblay
«Le plein potentiel»: Annie St-Pierre s’intéresse à l’univers du coaching
La réalisatrice québécoise Annie St-Pierre plonge dans l’industrie en pleine croissance du coaching, évaluée à 5 milliards$ par année en Amérique du Nord, dans son nouveau documentaire Le plein potentiel.

Elle explique avoir voulu observer 15 séances de coaching, sans entrevues ni commentaires, dans un style de cinéma direct. «Ce que je voulais, c'était voir qu'est-ce que ça dit de nous comme société, cette industrie là qui est vraiment en en augmentation», dit-elle.

Le film expose des séances de coaching variées, en entreprise, en séduction, en développement personnel et soulève une question de société: pourquoi valorise-t-on autant l’auto-optimisation?

Écoutez la réalisatrice du documentaire Le plein potentiel, Annie St-Pierre, aborder le phénomène des coachs de vie, au micro de Marie-Eve Tremblay, mercredi, à Radio textos.

«On fait croire à tout le monde que si tu veux, tu peux et que tout repose sur tes épaules. Pour moi, ça, ç'a crée beaucoup plus de dépression que d'écoute.»

Annie St-Pierre

