Société
Débat

Faut-il rémunérer les tâches ménagères?

par 98.5

0:00
26:55

Entendu dans

Radio textos

le 17 septembre 2025 12:03

Avec

Nicolas Duvernois
Nicolas Duvernois
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Faut-il rémunérer les tâches ménagères?
Nicolas Duvernois / Cogeco Média

Une prof de mathématiques de Montréal, Helene-Sarah Becotte, a développé un outil qui calcule la valeur des tâches ménagères et de la charge mentale. L’idée: attribuer un montant en argent aux heures passées à cuisiner, nettoyer, gérer les finances familiales, planifier les rendez-vous médicaux ou scolaires.

Elle suggère que les conjoints, souvent les hommes, devraient payer une compensation financière pour ces tâches encore majoritairement assumées par les femmes.

Pour ou contre cette idée?

Écoutez le fondateur et PDG de Duvernois Esprits créatifs, Nicolas Duvernois, discuter de la rémunération des tâches ménagères, au micro de Marie-Eve Tremblay mercredi, à Radio textos.

«Premièrement, on risque d'enfermer les femmes dans un rôle traditionnel. Donc là, c'est officiel, la femme, c'est celle qui fait les tâches ménagères. Deuxièmement, il y a un risque de surcharge, parce qu'aujourd'hui, je le répète, il y a deux salaires pour faire vivre une famille.»

Nicolas Duvernois

