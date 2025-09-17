Une prof de mathématiques de Montréal, Helene-Sarah Becotte, a développé un outil qui calcule la valeur des tâches ménagères et de la charge mentale. L’idée: attribuer un montant en argent aux heures passées à cuisiner, nettoyer, gérer les finances familiales, planifier les rendez-vous médicaux ou scolaires.

Elle suggère que les conjoints, souvent les hommes, devraient payer une compensation financière pour ces tâches encore majoritairement assumées par les femmes.

Pour ou contre cette idée?

Écoutez le fondateur et PDG de Duvernois Esprits créatifs, Nicolas Duvernois, discuter de la rémunération des tâches ménagères, au micro de Marie-Eve Tremblay mercredi, à Radio textos.