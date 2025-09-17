Lourdeur bureaucratique

Le chef cuisinier et animateur, impliqué depuis huit ans dans le Lab-École, prépare un documentaire avec Pamplemousse Média sur l’état des écoles du Québec.

Ricardo Larrivée invite professeurs et parents à lui envoyer anonymement photos et vidéos pour dresser un portrait fidèle des établissements, sans enfants à l’image. «On sait qu’on est capables de bâtir de belles écoles, mais il faut aussi montrer celles qui se dégradent», explique-t-il au micro de Patrick Lagacé.

Écoutez le chef cuisinier et animateur, Ricardo Larrivée, parler de son projet de documentaire sur les écoles au micro de Patrick Lagacé, mercredi.

Le documentaire visera à comprendre pourquoi, malgré des budgets en hausse, les bâtiments scolaires continuent de se détériorer. Ricardo Larrivée souhaite entendre tous les acteurs du milieu: profs, parents, syndicats, ministres, afin d’identifier des pistes de solutions.