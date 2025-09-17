Non-responsabilité criminelle

Le dossier de la mère de la fillette abandonnée en juin dernier sur le bord d'une autoroute en Ontario, qui a été reconnue non-criminellement responsable lundi, fait beaucoup réagir.

Sa demande de sortir de l'Institut Pinel a été refusée par le juge Bertrand St-Arnaud, qui estime qu'elle n'est pas prête à réintégrer la société.

Écoutez la réaction de Luc Ferrandez qui discute des intersections entre santé mentale, psychiatrie judiciaire et le système de justice au micro de Patrick Lagacé, mercredi.