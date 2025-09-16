 Aller au contenu
Politique provinciale
Politique provinciale

«Les Québécois ne veulent plus de fausses promesses» -Pablo Rodriguez

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 16 septembre 2025 16:26

Avec

Philippe Cantin
Pablo Rodriguez / Joel Ryan/La Presse canadienne

Le chef du Parti libéral du Québec, Pablo Rodriguez, mise sur une qualité qu'il juge essentielle pour gagner le cœur des Québécois: l'authenticité.

D'après lui, les électeurs sont fatigués des fausses promesses.

«Je pense que les Québécois ne veulent plus de fausses promesses. Je pense que l'authenticité doit être mise de l'avant», souligne-t-il.

Il précise également sa vision en matière de santé, de langue, d'économie, de laïcité et d'immigration.

Écoutez le chef du Parti libéral du Québec, Pablo Rodriguez, partager sa vision de la province, au micro de Philippe Cantin, au Québec maintenant, mardi.

«Ce que je ne veux pas, c'est qu'on fasse des campagnes de peur sur l'immigration, qu'on associe immigration et criminalité.»

Pablo Rodriguez

