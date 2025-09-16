Politique provinciale

Le chef du Parti libéral du Québec, Pablo Rodriguez, mise sur une qualité qu'il juge essentielle pour gagner le cœur des Québécois: l'authenticité.

D'après lui, les électeurs sont fatigués des fausses promesses.

«Je pense que les Québécois ne veulent plus de fausses promesses. Je pense que l'authenticité doit être mise de l'avant», souligne-t-il.

Il précise également sa vision en matière de santé, de langue, d'économie, de laïcité et d'immigration.

Écoutez le chef du Parti libéral du Québec, Pablo Rodriguez, partager sa vision de la province, au micro de Philippe Cantin, au Québec maintenant, mardi.